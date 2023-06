Beim Dorffest in Ernsthausen machen alle mit

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Dorffest in Ernsthausen gefeiert. Die Organisatoren freuen sich auf ähnlich viele Besucher wie bei der Premiere. (© Veranstalter)

In Ernsthausen feiern sie am Sonntag, 25. Juni, ihr Dorffest 2.0. Bei der Premiere im Vorjahr war die Resonanz riesig. Auch in diesem Jahr wird wieder einiges geboten.