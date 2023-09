Beute im Wert von über 60.000 Euro bei einem Einbruch in Weilburg

WEILBURG. Unbekannte sind am Samstag zwischen 10.45 und 23 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße in Weilburg eingedrungen. Sie hatten auf der Gebäuderückseite ein Fenster zu einer Wohnung im Erdgeschoss aufgehebelt. Die Täter nahmen Schmuck und Bargeld im Wert von über 60.000 Euro mit. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet unter Telefon 06431-91400 um Hinweise.