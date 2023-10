Bewaffneter überfällt Spielbörse in Weilmünster

WEILMÜNSTER. Weilmünster (red). Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend eine Spielbörse in der Färbergasse in Weilmünster überfallen und Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der unbekannte Mann gegen 22.40 Uhr in dem Laden auf, als er sich zum Tresen begab. Auf diesen schlug er dann mit einem Schlagstock und forderte von einer Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Geldübergabe flüchtete er vom Tatort.