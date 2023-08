Blasorchester Laubuseschbach beschwört den Sommer

Das Gesangsduo "Heidlbeer" (Meike Heidl und Jochen Beer) bereicherten die Darbietungen mit ihrem Gesang. Als Erinnerung an die legendäre Kneipe "U-Boot" in Laubuseschbach wurden Stücke aus dieser Zeit geboten: The Best of Beatles (Eight days a week, When I´m sixty-four, Let it be, Lady Madonna, Yesterday und Obladi Oblada) und ein musikalisches Potpourri aus Traumreise Griechenland (Weiße Rosen aus Athen, Akropolis Adieu, Ein Schiff wird kommen, Sirtaki).