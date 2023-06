Der große "Run auf den Apfel"

WEILMÜNSTER-LAUBUSESCHBACH. Weilmünster-Laubuseschbach. Stechende Sonne und heiße Temperaturen, aber auch Lust am Laufen und bei einigen das Streben nach dem Sieg: Zum 20. Apfellauf der Kelterei Heil in Laubus-Eschbach kamen am Sonntag mehr als 500 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder angereist, um sich beim "Run auf den Apfel" im Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf oder auch im Kinder-Rennen zu messen.