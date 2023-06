Dietenhäuser üben: Alarm in der Jugendherberge

Unklare Rauchentwicklung mit vermissten Personen in der Jugendherberge in Grävenwiesbach, so lautete das angenommene Szenario. Die dort übernachtende Schulklasse wurde am Sammelplatz auf Vollständigkeit geprüft, schnell wurde festgestellt, dass fünf Kinder fehlen und sich augenscheinlich noch in der Jugendherberge befinden. Die Brandbekämpfung wurde vom stellvertretenden Grävenwiesbacher Gemeindebrandinspektor Sascha Herr geleitet, die Menschenrettung wurde dem Dietenhäuser Wehrführer Konstantin Fink übertragen. Die vermissten Kinder standen teils unter simuliertem Brandrauch bereits hilferufend an Fenstern im ersten Obergeschoss auf der Gebäuderückseite. Nun galt es, diese über Steckleiterteile, teils unter schwerem Atemschutz, zu retten. Darunter wurde auch eine leblose Person angenommen. Besonderes Augenmerk lag während des gesamten Einsatzes auf der Sicherstellung der Wasserversorgung sowie auf Rauchverschlüssen, um den Schaden durch Verrauchung des Gebäudes so gering wie möglich zu halten.