Haus in Weilmünster nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Weilmünster . In den Morgenstunden des Sonntags hat ein Haus in Weilmünster in Flammen gestanden. Ein Nachbar bemerkte, dass es im Obergeschoss brannte. Die Flammen schlugen da bereits auf den Giebel über, teilt die Polizei mit. Ein Teil der Bewohner konnte sich auf die Balkone auf der gegenüberliegenden Brandseite retten und dort von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.