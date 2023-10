In Rohnstadt trifft Chormusik auf Brass

Im dritten Konzertteil gab der Chor den einfühlsamen Elvis-Klassiker "Can't Help Falling In Love" zu Gehör. Unter Klavierbegleitung von Roger Müller und vom Chor stark umgesetzt, folgten nun die deutsche Fassung von Elton Johns "Can You Feel The Love Tonight" und Nenas melodiöser Song "Wunder gescheh'n".