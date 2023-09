Kleidung für guten Zweck verkauft

WEILMÜNSTER. Weilmünster (red). Im "Charity im Frauenzimmer" in Weilmünster engagieren sich mehr als ein Dutzend tatkräftige Damen für den guten Zweck: Sie bieten in ihren Verkaufsräumen hochwertige gebrauchte Damenbekleidung an und fördern mit dem Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit soziale Einrichtungen und Projekte der Region.