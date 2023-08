"M1" im Wert von mehr als zehn Millionen Euro reisen an

Am Donnerstag hieß Jörg Schäfer seine Automobil-Freunde, teilweise mit Gattin, im Weilburger Schlosshotel mit einem Vier-Gänge-Menü willkommen. Am Freitag stand dann eine Ausfahrt auf dem Programm. Diese führte von Weilburg über Weilmünster, Waldems, Walsdorf, Wallrabenstein, Wallbach, Katzenelnbogen, Laurenburg, Schaumburg, Wolfenhausen, mit "Boxenstopp" an der Runkeler Eisdiele, zum Treffpunkt nach Laubuseschbach. Unterwegs mussten die Fahrer Quiz-Fragen beantworten, etwa, wie das Museum für moderne Kunst in Weilburg am Ufer der Lahn heißt oder welches Getränk aus dem Löhnberger Ortsteil Selters kommt. Nach der Pause in Laubuseschbach konnten die Fahrer dann ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, indem sie Baumaschinen durch einen Parkour lenken mussten. Jörg Schäfer kutschierte unterdessen Interessierte mit einem nagelneuen "Ineos Grenadier"-Geländewagen über die Motocross-Strecke. Dieser Geländewagen im Wert von etwa 70.000 Euro, sozusagen als Nachfolger des "Land Rover Defender" gebaut, soll in Deutschland mit einer Jahresproduktion von 4000 Stück hergestellt werden.