Mehrfach mit Quad überschlagen

WEILMÜNSTER. Weilmünster (red). Eine Quadfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit mehreren Überschlägen auf der Landesstraße 3025 schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war sie dort gegen 15.15 Uhr aus Lützendorf kommend in Richtung Ernsthausen unterwegs. In einer lang gezogenen Kurve geriet sie mit ihrem Quad aus bisher ungeklärtem Grund ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Quad mehrfach.