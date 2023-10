Moment Mal: Jahrgangstreffen

Zugegeben, meine Schulzeit liegt schon eine ganze Weile zurück. Das Winterfest, zu dem die Schule alle zwei Jahre sämtliche Ehemaligen einlädt, habe ich anfangs regelmäßig besucht, zuletzt aber kaum noch. Interessanter sind dann doch die Abi-Jahrgangstreffen, die regelmäßig zu den Jubiläen organisiert werden. „20 Jahre“ haben immerhin 80 von 131 Männern und Frauen meines Abi-Jahrgangs zum Anlass genommen, teilweise von weit her zum Treffen anzureisen. In Feierlaune beschlossen die Anwesenden an diesem Abend, die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung nicht nur im Abstand von zehn Jahren zu würdigen, sondern alle fünf Jahre zusammenzukommen. Zum silbernen Jubiläum und fünf Jahre später funktionierte das noch, ehe eine gewisse Pandemie dem nächsten geplanten Treffen einen Riegel vorschob. Ich bin gespannt, ob wir in zwei Jahren einen neuen Anlauf nehmen. Was bleibt, sind die Kontakte in kleinen Gruppen, die wir regelmäßig pflegen. Vor wenigen Tagen habe ich mich mit meinen beiden alten Schulfreundinnen in einem Café verabredet. Mindestens einmal im Jahr kommen wir zusammen, wählen einen Treffpunkt, der von unseren unterschiedlichen Wohnorten für jede gut zu erreichen ist, und genießen die gemeinsamen Stunden. Zu erzählen gibt es jedes Mal so viel, dass die Zeit wie im Flug vergeht und wir uns vornehmen, mit dem nächsten Treffen nicht so lange zu warten. Ob wir im kommenden Jahr tatsächlich einen früheren Termin finden, ist ungewiss. Doch Hauptsache, wir sehen uns wieder.