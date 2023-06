Mit quietschenden Reifen durch Ernsthausen

Gegen 22 Uhr bemerkte die Streife, dass ein VW Golf von einem in der Weilstraße in Weilmünster gelegenen Tankstellengelände mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen losfuhr. Der Golf fuhr in Richtung Ernsthausen, beschleunigte immer weiter und fuhr in mehreren Kurven über die Gegenspur.