Rekord? 84 Apfelkuchen in Weilmünster auf der Theke

WEILMÜNSTER. WeilmünsterOb die 84 Apfelkuchen - einer prächtiger und leckerer als der andere - die am Sonntag um Punkt 14 Uhr in Weilmünster rund um das Heimatmuseum im Mittelpunkt standen, wirklich die längste Apfelkuchentheke Hessens bildeten, lässt sich nicht so genau sagen. "Jedenfalls ist es heute unsere größte Apfelkuchentheke Hessens", freute sich Bürgermeister Mario Koschel (CDU) über die beeindruckende Resonanz auf den Aufruf, sich mit dem Backen eines Kuchens zu beteiligen.