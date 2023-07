Rotary Club Weilburg wirbt für gesunde Ernährung

Alles in allem eine rundum gelungene Aktion, die von den Rotariern seit 2006 an vielen Schulen im Landkreis angeboten wird. Aber wie die Schulleiterin erzählte, gibt es noch mehr Projekte, mit denen sich der Rotary Club Weilburg an der Grundschule engagiert: So wurden vor zwei Jahren ein Schulgarten und Hochbeete angelegt, was der Club finanzierte. Auch eine Streuobstwiese ist mithilfe der Rotarier entstanden. So machten deren Mitglieder vor Jahren ein Gelände urbar und pflanzten auf dieser Wiese neue Obstbäume und im letzten Jahr zusätzlich Beerensträucher. Auch wenn die ersten Ernten noch auf sich warten lassen, haben die Kinder einen festen Bezug zu "ihrer" Blühwiese, auf der auch noch zwei Bienenstöcke von Rotarier und Imker Dr. Marc Rohloff platziert wurden.