Stephanie Schilling ist seit 25 Jahren eine feste Größe

Seit 1998 betreut Stephanie Schilling die Kleinen in der Kita in Kirschhofen, und inzwischen besuchen sogar schon die Kinder derjenigen die Kita, die sie damals betreut hatte, berichtete sie. Dabei sei sie eher zufällig zu dem Job als Kindergartenhelferin gekommen, wie sie weiter ausführte. Stephanie Schilling ist gelernte Zahntechnikerin. Nach der Geburt und Elternzeit mit ihrer Tochter hat sie ab und zu in den Kitas in Odersbach, Kirschhofen und Gaudernbach ausgeholfen. Später betreute sie auch Kinder des Jugendamtes in Weilburg. Durch die Erfahrung, die sie gesammelt hatte und den Kontakt zu den Weilburger Kitas hat sie dann angeboten bekommen, als Kindergartenhelferin in der Kita in Kirschhofen zu arbeiten.