Tag der offenen Tür an Weilburger Jakob-Mankel-Schule

WEILBURG. Volles Haus beim Tag der offenen Tür an der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg. Die komplette Schulgemeinde hatte die Pforten geöffnet und zum Mitmachen und Informieren eingeladen. Eine Vielzahl an Grundschülerinnen und Grundschülern nutzten gemeinsam mit ihren Eltern das Angebot, die integrierte Gesamtschule im Waldhäuser Weg besser kennenzulernen.