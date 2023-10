Weil-Terrasse soll ein „Hingucker“ werden

Im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes in Weilmünster wird eine neue Weil-Terrasse optisch für eine Veränderung sorgen.

Das Projekt „Neugestaltung Marktplatz“ in Weilmünster geht in die nächste Phase. Mehr als 1,2 Millionen Euro will die Gemeinde investieren.