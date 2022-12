Weilburg: Ladendieb beißt zu

Um 17.18 Uhr sprach eine Mitarbeiterin des in der Straße "An der Backstania" gelegenen Geschäftes den 17-jährigen Tatverdächtigen im Kassenbereich an und bat ihn, in ein Büro mitzukommen. Grund hierfür war ein vorausgegangener mutmaßlicher Ladendiebstahl. Auf dem Weg ins Büro habe sich der junge Mann zunächst losgerissen und sei erst von weiteren Mitarbeitern aufgehalten und an der Flucht gehindert worden. In dem Zusammenhang sei eine Mitarbeiterin mehrfach getreten, eine andere in die Hand gebissen worden.