Weilburger Rotarier pflanzen Jubiläums-Baum

Dies ist nur eines der vielen Projekte, die der Rotary Club Weilburg unterstützt: Von einer Spende für die Weilburger Tafel, über Hilfe für die unter der Flutkatastrophe in Pakistan oder der Dürre in Ostafrika leidenden Menschen bis zur Wiederaufforstung unseres Waldes reicht das Engagement des Clubs. Hierzu soll auch das am 30. April am Weilburger Bootshaus stattfindende Entenrennen beitragen.