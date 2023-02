Weilmünster: 28.266 Euro für neuen Bauwagen

WEILMÜNSTER/BRAUNFELS. Weilmünster/Braunfels (red). Limburg-Weilburgs Landrat Michael Köberle (CDU) hat dem Vorstand des Vereins Waldkindergarten Weilmünster & Braunfels einen Förderbescheid aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" in Höhe von 28.266 Euro für einen neuen Bauwagen übergeben. Der Wagen ist mit einer entsprechenden Erlaubnis bereits in Betrieb. Landrat Köberle traf die "Waldracker" auf ihrem Gelände rund um den Möttauer Weiher. Die Einrichtung mit Mittagsversorgung hat eine Rahmenkapazität für höchstens 25 gleichzeitig anwesende Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.