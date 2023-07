Weilmünster: "Choriosum plus" lädt zum Konzertnachmittag

Das vereinseigene Dekoteam "Firlefanz" hatte zuvor mit alten Milch-und Gießkannen, Chiffontüchern und viel Blütenpracht rustikalen Sommercharme auf die alte Holzbühne gezaubert. Als Ouvertüre erklang unter der Leitung von Ulrike Northoff der "Ungarische Tanz". Anschließend wurden die Fans und Freunde der CMG-Familie mit dem Ohrwurm "Ein Freund, ein guter Freund" begrüßt. Dann übernahmen der Kinderchor der CMG L.E. und "Magic Kids Münster" unter dem Dirigat von Nicole Ebel. Die Kleinsten stimmten zuerst den traditionellen Kanon "Hewenu Shalom" an. Es ist Hebräisch und bedeutet so viel wie "Der Friede des Herrn geleite Euch". Danach gab es eine Kostprobe aus dem Musical "Wolfalarm" von Gertrud und Dirk Schmalenbach. Gemeinsam mit der Sängervereinigung "Harmonie Münster" erklangen daraus die Stücke "Wir sind Banker", "Wir Bäume" und "Konflikte". Die "Harmonie Münster" bereicherte das Konzertprogramm mit den Stücken "Look at the World", "What a wonderful world", "Better place" und "Mamma mia". Der Gastchor "Enjoy Wolfenhausen", unter der Leitung von Manuel Schmidle, wartete mit den Sommerliedern "Tanzen und Springen", "Da unten im Tale" und dem Schlager "Die Sonne und Du" von Udo Jürgens auf. Als weiteren Gastchor konnte der Sängerchor "Frohsinn 1925 Obertiefenbach" begrüßt werden. Sie begeisterten mit "An Tagen wie diesen" nach einem Arrangement von den Toten Hosen, gefolgt von "Warteschleife", "The lions sleeps tonight" und Herbert Grönemeyers "Mambo". Dieser Auftritt war eine Generalprobe für den Wettstreit am kommenden Wochenende.