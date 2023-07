Weilmünster feiert Weinfest

Mir wurde auch berichtet, dass die Weilmünsterer und deren Gäste einen guten Tropfenzu schätzen wissen und dass es bei Ihnen immer sehr stimmungsvoll zugeht. In diesem Sinne freue ich mich, dass ich bei Ihnen sein darf, um die Gemeinde Leiwen an der Mosel zu präsentieren. So erheben Sie mit mir das Glas auf schöne Stunden, leckeren Wein und guter Gesellschaft! Zum Wohl!"