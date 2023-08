Weilmünster: Wo bekommt Julia ein Zuhause?

Jeden Morgen und jeden Abend kommt Mitbewohner Alex in das helle, großzügig geschnittene Zimmer gerollt und schaut nach "seiner" Julia. Infekte hat die junge Frau heute kaum noch und die Epilepsie beherrscht nicht mehr ihren Tag. Ob es an der Versorgung durch die benachbarte Neurologie liegt, die im Ernstfall sofort zur Stelle ist, an der ruhigen, freundlichen Atmosphäre, an den Therapeuten, die täglich im Haus sind, oder daran, dass Julias Hormonspiegel nicht mehr so durcheinander ist wie in der Pubertät - "vielleicht an allem", sagt Helmut Schreitz und lächelt noch einmal.