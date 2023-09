Weilstraße: Sanierungen in Weilmünster-Audenschmiede

WEILMÜNSTER. Weilmünster (red). Ab Montag, 18. September, saniert Hessen Mobil die Straßenstützwand an der Landesstraße 3025, Weilstraße, in Weilmünster an der Rückseite der Bushaltebucht in Fahrtrichtung Weilmünster-Audenschmiede kurz hinter der Einmündung der Königsberger Straße.