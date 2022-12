Weiltalschule Weilmünster öffnet ihre Türen

WEILMÜNSTER. Weilmünster (red). Wohin soll mein Kind im Anschluss an die Grundschule gehen, welche Schulform ist die geeignete, wo wird sich mein Kind wohlfühlen, wo wird es am besten aufgehoben sein? Fragen über Fragen, die Eltern und Erziehungsberechtigte sich im Hinblick auf den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule stellen. Viele Antworten, Entscheidungshilfen sowie einen direkten Einblick vor Ort bot die Weiltaltalschule Weilmünster im Rahmen des Tages der offenen Tür an.