Zusätzlicher Chef bei Vitos in Weilmünster

Benjamin Richter, geboren 1988, MBA Health Care Management, bringt vielfältige Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen in seine neue Aufgabe ein. Nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und erster Berufserfahrung, unter anderem im Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main, wechselte er in das kaufmännische Arbeitsfeld. Er hat seine Karriere konsequent, über verschiedene Positionen und Träger hinweg verfolgt, zum Beispiel Helios (Bad Kissingen), Celenus (Bad Bergzabern), zuletzt als Kaufmännischer Direktor bei Mediclin. Dabei blieb er immer nah am Fachbereich der Neurologie.