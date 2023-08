Zwei Dietenhausen treffen aufeinander

WEILMÜNSTER-DIETENHAUSEN. Weilmünster-Dietenhausen. Städtepartnerschaften gibt es viele, Freundschaften zwischen zwei kleinen Dörfern sind schon seltener. Wenn eine solche Freundschaft dann auch noch rein zufällig entsteht und auf 60 Jahre aktive Freundschaft zurückblicken kann, verdient das besondere Aufmerksamkeit. Das feierten nun die Einwohner des Weilmünsterer Ortsteils Dietenhausen gemeinsam mit den Einwohnern des gleichnamigen Dorfes in der Gemeinde Keltern, in der Nähe von Pforzheim in Baden-Württemberg.