Motorradfahrer wird nach Unfall bei Weilmünster wiederbelebt

Der Notarzt Benjamin Neeb bedankte sich nach dem Einsatz am Samstag per Facebook bei den Helfern vor Ort. Es gebe Menschen, so schrieb er, die "bei so was meist vergessen gehen. Nämlich die Helfer, welche die Rettungsorganisationen an der Einsatzstelle in privat und durch Zufall unterstützten". Leider sei er vor Ort nicht dazu gekommen, zu bedanken, da er "im Tunnel" seiner Arbeit gewesen sei. "Ohne euch wäre gestern alles nur halb so gut gelaufen." Er verwies zudem auf die Notfallseelsorge, falls es Helfern nach dem Einsatz "weiter im Kopf wühlt".