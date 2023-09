29-Jähriger baut Unfall, flüchtet zu Fuß und wird gefasst

WEINBACH-ELKERHAUSEN. Eine Streife der Polizeistation Weilburg ist am Samstag auf der Landstraße 3322 in Richtung Villmar unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Kreisstraße 435 bemerkte die Streife zufällig einen verunfallten Wagen sowie mehrere Personen neben dem Fahrzeug, wie die Polizei meldet. Der mutmaßlich verantwortliche Fahrzeugführer hatte sich zuvor bereits zu Fuß und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, wie die Beamten mitteilten. Weiterer Streifen seien hinzugezogen worden, so konnte der beschuldigte Fahrer ausfindig gemacht und festgenommen werden.