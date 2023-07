Abwahlverfahren in Weinbach: Text für Bürgerentscheid liegt vor

Derweil gab es von Parlamentariern auch Kritik an dem Verfahren. So wurde von den Gegnern des Verfahrens gerügt, dass die Gründe für die Abwahl nicht gegeben und die Begründungen nicht stichhaltig seien. Aus politischen Kreisen in Weinbach ist ebenfalls zu hören, dass für den Fall der Abwahl sich derzeit kein Kandidat für die Nachfolge aufdrängt. Britta Löhr will sich dem Verfahren stellen und weist die Vorwürfe ebenfalls zurück. Sie will um ihr Amt in der Abstimmung kämpfen. Beim Bürgerentscheid müssen zwei Hürden genommen werden, damit es im Sinne der Antragsteller erfolgreich ist: Eine Mehrheit der Bürger müsste für die Abwahl stimmen, zudem müssten mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilnehmen.