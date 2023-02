Bunte Vielfalt ist in Weinbach zu sehen

Ein anderes Bild - "Alles hat seine Zeit" - gewährt einen Blick auf den Marmorbruch in Schupbach, wo herumliegende Marmorblöcke mit Moos überwachsen sind und ein Rabe auf einem Zweig thront. Auch ein Teil der Unicawand in Villmar ist zu Kunst geworden, und der "Welten-Baum" präsentiert sich sowohl am Tag als auch in der Nacht.