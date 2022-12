Der Nikolaus zu Besuch in Weinbach

Das Jahr über verbringe er seine Zeit in nördlichen Ländern, bevor er im nächsten Dezember dann wieder komme. Ob er auch eine Botschaft für die Anwesenden habe, lautete die letzte Frage der Kinder. "Denkt nicht an das, was ihr nicht habt", so begann die Antwort, "seid lieber froh über das, was ihr habt. Denn auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die noch nicht einmal etwas zu essen haben". Und vielleicht könne man ja denjenigen, die nichts oder wenig haben, etwas abgeben, empfahl der Mann im roten Mantel.