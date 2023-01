Edelsberger Narren haben viel vor

Auch außerhalb Edelsbergs sind die Karnevalisten wieder sehr aktiv. Mit Abordnungen werden die Edelsberger Narren die Sitzungen befreundetet Vereine besuchen. Das Männerballett tritt beim Männerballettabend in Merenberg auf. Am Sonntag, 19 .Februar, starten die Aktiven des ECV um 13 Uhr am Dorfplatz, um beim Fastnachtszug in Weilmünster für Stimmung zu sorgen. Am Rosenmontag werden die Edelsberger Fastnachter ab 11.11 Uhr das Rathaus in Weinbach stürmen. Am Fastnachtsdienstag findet ein gemeinsames Frühstück statt und anschließend wird beim Umzug in Wirbelau nochmal ausgelassen gefeiert.