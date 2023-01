Feststurz: Weilstraße bleibt weiter gesperrt

. Wegen eines Felssturzes bleibt die Weilstraße ab Weilburg bis zum Weinbacher Ortsteil Freienfels weiter gesperrt. Das teilt die Straßenbehörde Hessen Mobil mit. Am Felshang entlang dieses Streckenabschnittes war es am Mittwoch zu einem kleineren Felssturz gekommen. Dadurch habe die Gefahr bestanden, dass sich weitere Felsbrocken aus der Böschung lösen könnten, wie Hessen Mobil mitteilte. Die Behörde werde nun weiter prüfen, wie der Hang gesichert werden kann und wie lange die Landesstraße gesperrt bleiben muss. Dazu gab es am Donnerstag aber noch keine neuen Erkenntnisse. Eine Umleitung ist eingerichtet, die Zufahrt zum Gewerbegebiet im Bereich der Guntersau ist von Weilburg aus erreichbar. Foto: Mika Beuster