Feuerwehr Elkerhausen versammelt sich

Jugendwart Daniel Ketter berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die aktuell neun Mitglieder zählt: neben dem Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume, Teilnahme an den Gemeindejugendfeuerwehr-Wettkämpfen und Absolvieren der Leistungsspange in Driedorf wurde der traditionelle Nikolausdienst am 6. Dezember wieder durchgeführt.