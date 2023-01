Gärten im Weiltal öffnen ihre Türen

"Um den Besuchern ein räumlich optimales Besuchserlebnis zu bieten, streben wir natürlich an, dass mehrere Gärten in den einzelnen Regionen oder Gemeinden geöffnet sind", erklärt Gottwald. Aber sie freue sich auch über Gärten, die in Kommunen liegen, die bisher noch nicht bei der Aktion vertreten waren. "Ziel ist es, Gärten zu zeigen, die individuell gestaltet sind. Die Perfektion ist nicht die Voraussetzung, bei den offenen Gärten mitzumachen!", betont sie. Und die Vielfalt ist groß. In den vergangenen Jahren waren vom gepflegten Rosengarten bis zum weitläufigen Wildgarten die unterschiedlichsten Gärten dabei.