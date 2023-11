Gräveneck: E-Bike aus Garage entwendet

Zwischen Samstagmorgen um 7.30 Uhr und Dienstagabend um 18 Uhr hat ein Unbekannter in der Lahnstraße eine Garage an einem Einfamilienhaus in einem unbeobachteten Moment geöffnet. Aus dem Inneren wurde dann ein schwarzes E-Bike der Marke "NCM" entwendet. Anschließend entkam der Täter mit seiner Beute im Wert von etwa 1700 Euro.