In Weilmünster scharren die Besucher mit den Kufen

Wunderschöne Vorführungen zeigten die Eiskunsttänzerinnen bei der diesjährigen Eröffnung der Eisbahn in Weilmünster. (© Margit Bach)

Die Eisbahn in Weilmünster ist in aktuelle Saison gestartet. Dabei soll in diesem Jahr besonders viel Energie zum Betrieb der Bahn eingespart werden.