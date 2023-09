In Weinbach basteln Kinder Waldwichtel

Grafik-Designerin Uli Willert und Nicola Lisy hatten einiges an Material mitgebracht: Holz, Baumrinde, Korkstopfen, Baumscheiben, Knete, bunte Wollfäden und Farbe. Natürlich auch Werkzeuge und Kleber. Auch gingen die Kinder selbst im Wald auf die Suche nach weiteren geeigneten Naturmaterialien. In der Heimatgemeinde Selters von Uli Willert sind solche Bastelkurse schon länger ein "Renner", in Weinbach gab es das Angebot nun zum ersten Mal. "Ich freue mich sehr, die Jüngsten aus unserer Gesellschaft zur heutigen Aktion "Wichtelwerkstatt" anlässlich der deutschen Waldtage 2023 begrüßen zu dürfen", sagte Bürgermeisterin Löhr. Mit der Aktion möchte Löhr die Kinder auch zum Aufenthalt im Wald ermuntern. "Der Wald ist für viele Menschen ein Raum der Erholung und des Wohlbefindens", sagte sie. Studien belegten, dass ein Aufenthalt im Wald auch gesundheitsfördernde Effekte habe. Den Wald zu erhalten und ihn widerstandsfähiger zu machen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, damit auch künftige Generationen von den umfassenden Waldökosystemen profitieren könnten. Wie sagte bereits Bernhard Grzimek: "Wir schützen das, was wir kennen und lieben". Die zehnjährige Lola aus Kirschhofen ist mit ihrer älteren Schwester Luna dabei. "Basteln finde ich gut", sagt sie zu ihrer Motivation.