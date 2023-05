The Confused Catfish rocken die Scheune

Nun, online und Internet haben mit der Musik der Band "The Confused Catfish" etwa so viel zu tun wie Helene Fischer mit Blues. Aufgestockt durch Uli Eisel (Keyboard und Gesang), hat das Trio um "Woody" Wald (Gitarre, Gesang), Günni Holzstein (Bass, Gesang) und Hucky Niederauer (Schlagzeug, Gesang) in der Scheune mit dem blauen Dach bei Margit Bach ordentlich für Party-Stimmung gesorgt. Locker flockige Songs aus Rock und Soul, mal ein peppiger Rock n' Roll, dann wieder ein gefühlvoller Slow-Blues sind die Mischung, die das Publikum in der Scheune hören wollten.