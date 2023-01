Ursula Metz aus Weinbach erhält Ehrenbrief

Seit dem Jahr 2001 bis zum vergangenen Sommer war Ursula Metz Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Weinbach, also über 20 Jahre. Zuvor war sie von 1997 bis 2001 Schriftführerin. In ihrer Vorstandsarbeit hatte sie die Mitgliederzahlen des VdK erheblich gesteigert, auf über 200, was für einen eher kleinen Ortsverband sehr beachtlich ist. "Natürlich braucht es dazu auch ein gutes Team. Das kennen wir alle, ob bei der Arbeit oder auch im Verein. Aber: Man braucht jemanden, der vorangeht. Der andere mitzieht, motiviert und begeistert. Und genau das haben Sie getan. Sie haben Ihre Ideen eingebracht und den Verband damit belebt", so Landrat Köberle.