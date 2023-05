Weinbach: Parlament entscheidet über Abwahlantrag

WEINBACH. Am Donnerstag, 1. Juni, tagt die Weinbacher Gemeindevertretersitzung ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Edelsberg. Wichtigster Tagesordnungspunkt: der gemeinsame Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, FWG und Grünen zur Abwahl von Bürgermeisterin Britta Löhr (parteilos). Die vier Fraktionen hatten jüngst erklärt, dass das Vertrauen in die Amtsführung der Bürgermeisterin "grundlegend gestört" sei und eine "weitere Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde Weinbach" unmöglich erscheine. Britta Löhr ist seit dem 1. April 2021 im Amt und folgte auf Jörg Lösing, der zu einer zweiten Amtszeit nicht mehr angetreten war.