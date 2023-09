Wenn Olma und Manni baden gehen

Sie freue sich über die tolle Resonanz, sagte Britta Löhr, und auch darüber, dass das Wetter so gut mitspiele im Gegensatz zum letzten Jahr, als es beim ersten Hundeschwimmen eher regnerisch war. An den Bademeister und das Kioskteam sprach sie einen Dank aus, dass sie an diesem letzten Saisontag im Schwimmbad noch einmal gekommen seien. Golden Retriever "Olma" gehörte bereits im letzten Jahr zu den Badegästen, und Besitzerfamilie Kühnemann aus Wolfenhausen verriet: "Zuerst dauert es etwas, bis er die Scheu vor dem tiefen Wasser verliert. Aber wenn er drin ist, dann will er nicht mehr raus".