Boehringer-Chef sieht Pharmastandort Europa bedroht

Die Pharmaindustrie beschäftige 840.000 Menschen in der EU, davon 125.000 in Forschung und Entwicklung, und erwirtschafte über 100 Milliarden Euro Außenhandelsüberschuss pro Jahr - mehr als etwa die Autoindustrie. "Wenn Europa sich in der Welt und den sich neu bildenden Blöcken strategisch positionieren will, muss es an seine wirtschaftliche Stärke denken und damit auch an die innovative Pharmaindustrie als eine seiner Zukunftsindustrien", sagte von Baumbach.