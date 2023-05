Geiselnahme in Nierstein: Beschuldigter in Psychiatrie

Nierstein. Nach der Geiselnahme am Dienstag in Nierstein ordnete ein Ermittlungsrichter, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, die einstweilige Unterbringung für den Beschuldigten an. Der 31-jährige Mann wurde in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses gebracht. Dies teilt die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei am Freitag mit. Die Gesamtumstände der Tat, sowie das Tatmotiv, seien weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.