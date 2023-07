Angelburg-Kicker feiern ihren Hundertsten

Los gehen die Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag, 7. Juli, mit einem gemeinsamen Festkommers beider Vereine ab 18 Uhr im DGH Frechenhausen. Einen Tag später steht an selber Stelle ab 20 Uhr eine große Disco-Party auf dem Programm. Am darauf folgenden Wochenende wird dann in Gönnern weitergefeiert. Zunächst laden die Jubiläumsvereine am Samstag, 15. Juli, ab 14 Uhr zu einem Jazztanznachmittag in das Bürgerhaus in Gönnern ein. Am Abend treten dann der Gemischte Chor Gönnern und die Band „3L“ auf. Sie unterhält die Besucher auch am nächsten Tag ab 10 Uhr beim bayerischen Frühschoppen. Um 13 Uhr tritt zudem nochmal der Chor auf.