Bei der Podiumsdiskussion in Angelburg geht es hoch her

Die Gemeinde Angelburg will künftig nicht mehr auf Blitzer, sondern auf Geschwindigkeitsanzeigetafeln setzen, wie sie zum Beispiel schon in der Gemeinde Weimar hängen. In Niederweimar macht ein großes Schild die Autofahrer schon vor dem Ortseingang darauf aufmerksam, dass wenige Meter weiter eine Geschwindigkeitsanzeigetafel hängt. Das Schild wirbt dafür, dass die Fahrer rechtzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Fährt das Auto dann maximal 50 km/h in den Ort hinein, wird er mit einem grünen Smiley-Gesicht belohnt. Fährt ein Auto zu schnell, leuchtet hingegen ein trauriges rotes Gesicht auf. (© Susan Abbe)