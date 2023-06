C+P-Chef Heinecke: Das soll sein Nachfolger können

Die Bauwirtschaft macht derzeit Negativschlagzeilen. Wie steht Christmann + Pfeifer da? Wir hören seit geraumer Zeit: Die Bauwirtschaft stürzt ab. Das tut sie auch, aber nicht in dem Segment, in dem wir unterwegs sind. Der Wohnungsbau ist fast komplett zum Stillstand gekommen. Glücklicherweise waren wir dort nie tätig. In der Vergangenheit war das eine Träne im Knopfloch, weil sich im Wohnungsbau gute Ergebnisse erwirtschaften ließen. Aber im Industriebau, in dem wir tätig sind, funktioniert es in einigen Segmenten noch sehr gut. Ich differenziere bewusst. Es gibt Wettbewerbsunternehmen, die sich spezialisiert haben. Da hakt es auch. Wir haben seit 2008, dem Jahr der Finanzkrise, ganz stark darauf geachtet, dass wir in allen Bereichen höchstflexibel sind. Das zahlt sich gerade jetzt aus.

Ihr Unternehmen war aber für die Autoindustrie tätig, und auch die kriselt. Wir waren sehr stark automobillastig, konnten das aber komplett ersetzen durch klassischen Industrieanlagenbau. Wir sind im Automobilbereich sehr gut dabei, wenn es um Niederlassungen geht. Wir haben gerade den Auftrag bekommen, für fast elf Millionen Euro für Porsche ein großes Verkaufszentrum in Leipzig zu errichten. Es gab eine Ausschreibung eines großen deutschen Automobilbauers, der bundesweit deutlich über 100 Ladestationen markenbezogen errichten will. Da haben wir unter vielen Mitbewerbern den Zuschlag erhalten. Das zeigt: Man hat Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit, in unsere Kompetenz.