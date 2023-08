Decker und Schüler arbeiten 40 Jahre für die IKK in Dillenburg

Angelburg-Gönnern/Driedorf. Sie begannen beide im August 1983 als Lehrling bei der damaligen IKK Lahn-Dill-Eder und sind auch noch heute für die IKK in Dillenburg aktiv im Dienst: Eckhard Decker aus Driedorf und Joachim Schüler aus Gönnern feiern ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. In den vergangenen Jahrzehnten sahen sie nicht nur mehr als ein Dutzend Gesundheitsminister kommen und gehen, sondern erlebten auch einige Fusionen ihres Arbeitgebers – von der IKK Lahn-Dill-Eder bis hin zur heutigen IKK classic, Deutschlands größter Innungskrankenkasse. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung.